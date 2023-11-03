طريقة عمل مخلل اللفت في البيت | أحلى من الجاهز

مخلل اللفت من الأنواع التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن الأنواع الأخرى من المخللات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل اللفت.



مقادير مخلل اللفت :-

٣كيلو لفت أصابع

٢حبة بنجر أصابع

كيس ملح

٢ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة شطة

ماء مغلي

طريقة تحضير مخلل اللفت :-

نضع اللفت في مصفاة على بولة ونرش عليه نصف كيس ملح ونتركه لمدة يوم كامل ثم في اليوم التالي نضع حلة على النار بها ماء مغلي ثم نضع الشطة والملح والخل والسكر ونقلب ثم في برطمان معقم جيداً نضع طبقة من اللفت ثم نضع طبقة من البنجر وطبقة أخرى من اللفت ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نضع محلول التخليل ونقفل البرطمان جيداً ونتركه لحين الاستخدام وصحتين وهنا

