طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

طاجن بطاطس بالبيض من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يمكنك إعداده و تقديمه لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض.



مقادير طاجن بطاطس بالبيض:

كيلو بطاطس حلقات

2بصل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2ملعقة كبيرة بقدونس

كمون

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود

(التغليف)

٥بيض

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

ميكس جبن



طريقة تحضير طاجن بطاطس بالبيض:-

نضع زيت في طاسة ونضيف البصل والملح والفلفل والثوم والكمون والكزبرة وتقلب على النار ويقسم الخليط لجزأين في بولتين.



(الجزء الأول)

نضعه عليه شرائح البطاطس وتتبل بها وتوضع في الطاجن وباقي كمية البصل نضع عليها ٣ بيضات مع ملح وفلفل وتوضع على البطاطس.



(الجزء الثاني)

نضع البيضتين على الجبنة الشيدر والموتزاريلا و نضعه على وجه الطاجن ونضعه في الفرن على درجة حرارة ١٠٠ لمدة ٢٠ -٣٠ دقيقة.

