طريقة عمل مسخن فلسطيني| بمذاق لا يقاوم

مسخن فلسطيني من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقه في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسخن فلسطيني، فيما يلي...



مقادير مسخن فلسطيني

دجاج

خبز

بصل

سماق

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح فلفل

٧ بهارات

سماق

لوز شرائح

طريقه تحضير مسخن فلسطيني

نسلق الدجاج مع بصل حبهان ولوري ونضع البصل في زيت زيتون علي النار لمدة نصف ساعه علي نار هادئه ثم نضيف نصف كوب سماق مع رشة ملح فلفل ٧ بهارات ورشة صغيره كمون ونضع كوب مرقة دجاج ونضع الفراخ في الخليط "لحد ما تشرب من الصوص" ونطلع الفراخ .

تدخل فرن تأخذ لون وثم نقطع خبز الطابون وهو خبز ابيض و نضع عليه البصل بالسماق ولوز محمص ونعمل طبقات، من الخبز في الطبق مسقيه بالبصل ونضع الدجاج علي الوجه ونزين باللوز والبقدونس وبالهنا والشفا .

