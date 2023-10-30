بأسهل الخطوات.. طريقة عمل عيش السميد

عيش السميد من المخبوزات الشهية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ويمكنك تطبيقه بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عيش السميد.

مقادير عيش السميد :

كوب ونصف سميد ناعم

دقيق حسب الحاجة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

طريقة تحضير عيش السميد :-

في الخلاط نضع السكر والخميرة والملح والماء والزبدة "يمكن أن نستبدل الزبدة بالزيت حسب الرغبة" ونخفق جيداً ثم نضع الخليط في العجان ونضيف عليه السميد ثم نضع الدقيق بالتدريج حسب الحاجة.

ونعجن جيداً حتى تتكون العجينة المطلوبة "عجينة تلتصق قليلاً في اليد" ثم نضعها في بولة مرشوشة بالسميد الناعم ونغطيها بسترتش ونتركها حتى تختمر ثم نضعها على سطح مرشوش بالسميد الناعم ونقطعها على شكل كرات متساوية ثم في صاج مفروش ورق زبدة نضع رشة من السميد الناعم ونفرد العيش ونبططه قليلاً كما وضحنا بالحلقة "يكون حجمه في حجم الرغيف الشمسي أو أصغر قليلاً حسب الرغبة" .

ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نتركه حتى يختمر قليلاً ثم ندخله فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ ، حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نرفعه من الصاج ويقدم بالصحة والهنا.

