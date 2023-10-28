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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة فول أخضر.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل سلطة فول
طريقة عمل سلطة فول اخضر

سلطة فول أخضر من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

 

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل سلطة فول أخضر.

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مقادير سلطة فول أخضر
فول أخضر 
كمون
كزبره خضراء
عصير ليمون
زيت زيتون 
ملح
ثوم  
فلفل أحمر مفروم 
طماطم شيري 
نعناع

طريقة تحضير سلطة فول أخضر:


نسلق الفول الأخضر فيدمان بملح لمده ١٠ دقايق، ثم يصفي، نضع في الهون  ثوم ورشة 

ملح ومع الكمون والفلفل حار وندق عليهم ونزود الكزبرة مع النعناع وزيت زيتون وخل 

أبيض ونضع الخليط علي الفول المسلوق ونقلب مع الطماطم تشيري ونقلب ونقدمها وبالهنا.

سلطة فول اخضر طريقة عمل سلطة فول اخضر الشيف محمود سعد مقادير سلطة فول اخضر طريقة تحضير سلطة فول اخضر

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