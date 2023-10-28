طريقة عمل سلطة فول أخضر.. جديدة وغير تقليدية

سلطة فول أخضر من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل سلطة فول أخضر.

مقادير سلطة فول أخضر

فول أخضر

كمون

كزبره خضراء

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

ثوم

فلفل أحمر مفروم

طماطم شيري

نعناع

طريقة تحضير سلطة فول أخضر:



نسلق الفول الأخضر فيدمان بملح لمده ١٠ دقايق، ثم يصفي، نضع في الهون ثوم ورشة

ملح ومع الكمون والفلفل حار وندق عليهم ونزود الكزبرة مع النعناع وزيت زيتون وخل

أبيض ونضع الخليط علي الفول المسلوق ونقلب مع الطماطم تشيري ونقلب ونقدمها وبالهنا.