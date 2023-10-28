طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

عجة بالخضرة من الأكلات الاقتصادية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات ومذاق لا يقاوم أيضا.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل عجة بالخضرة، فيما يلي:

مقادير عجة بالخضرة

بيض

بقدونس

شبت

كزبرة

كرات

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مكعبات

ملعقتين دقيق

ملعقه بيكنج بودر

ملح فلفل

كمون

شطة

4 ملاعق زيت

4 ملاعق أرز مسلوق

عيش بلدي للتقديم



طريقة تحضير عجة بالخضرة:

يشوح البصل مع الثوم في طاسة مع الزيت وعندما يصفر.

نضع الطماطم مع رشة شطة وكمون وكزبرة وملح وفلفل ويترك حتى تتسبك.

تترك حتى تبرد ثم نضيف الخضرة المفرومة مع الصلصة وملعقتي أرز مسلوق مع رشة بيكنج بودر وملعقتين زيت مع البيض المخفوق ونقلب جيدا ونضعها في القالب وندخلها فرنا متوسطا لمدة 25 دقيقة حتى تستوي وتأخذ لونا خفيفا وتقدم وبالهنا.