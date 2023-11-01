طريقة عمل ويتش كيك| بأسهل الخطوات

ويتش كيك من الحلويات اللذيذة و الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، و على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق مختلف عن الحلويات الأخرى .

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة تحضير ويتش كيك.

مقادير ويتش كيك

٢كوب ونصف دقيق

٤بيض

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

باكو بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

٣ملعقة كبيرة كاكاو خام

(للوجه)

جناش شوكولاتة اقتصادي

طريقة عمل ويتش كيك

في الخلاط نضع السكر والزيت والحليب والبيض والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الخليط وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في صاج ألمونيوم ونساويه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق ونختبر الكيك بعود خلة من المنتصف حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يهدأ ويبرد تماماً ثم نقطعه بالقطاعة المدورة كما وضحنا بالحلقة ثم نرص كل كمية الكيك على شبكة على صاج ونصب عليه جناش الشوكولاتة ويزين بالفول السوداني المجروش أو بالكريم شانتي والمكسرات حسب الرغبة ثم يقدم وصحتين وهنا

