طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

يعتبر طاجن فريك بالكبد والقوانص من الأكلات الشهية التي تتمتع بمذاقها المختلف و اللذيذ، قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص.



مقادير طاجن فريك بالكبد والقوانص

٢كيس فريك

٢بصل مبشور

٢طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢م ك فلفل حار مفروم

مكعب مرقة

ماء مغلي

زبدة

زيت

سبع بهارات

لورا بودر

حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(لعمل الكبد والقوانص)

نصف كيلو كبد وقوانص

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

م ك فلفل حار مفروم

١طماطم مبشورة

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن فريك بالكبد والقوانص

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصل والثوم والفلفل الحار والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف الطماطم والفريك ونقلب ثم نضع المرقة ونضيف الماء المغلي بالتدريج حتى تمام النضج ثم في طاجن فخار نضع طبقات من الفريك والكبد والقوانص ثم ندخله الفرن حتى يتشمع ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل الكبد والقوانص)

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والثوم والفلفل الحار والتوابل كلها ونقلب ثم نضيف الطماطم ونقلب ثم نضع الكبد والقوانص ونقلب جيداً ونتركها حتى تمام النضج

