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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ليس السكر فقط.. الملح قد يؤدي للإصابة بـ السكري

السكري
السكري

اعتاد الكثير من الأشخاص على إضافة الملح إلى وجباتهم على المائدة، حتى لو تم إضافة الملح إلى الطعام أثناء تحضيره في المطبخ، الاستخدام المتكرر لملح الطعام هذا قد يجعل طعامك ألذ، ولكنه يضر بصحتك، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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وجدت دراسة جديدة من جامعة تولين أن الاستخدام المتكرر للملح المضاف يرتبط بمرض السكري من النوع الثاني، ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين استهلاك الملح المتكرر وارتفاع مؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.


وقد استطلعت الدراسة أكثر من 400 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة حول استهلاكهم للملح، تم تقسيم المشاركين إلى خمس فئات – أولئك الذين يضيفون الملح إلى وجباتهم "أبدًا"، أو "نادرًا"، أو "أحيانًا"، أو "عادةً"، أو "دائمًا"، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Mayo Clinic Proceedings.


وعلى مدى 12 عامًا تقريبًا من المتابعة، وجد الباحثون أكثر من 13000 حالة من مرض السكري من النوع الثاني بين المشاركين، وفقًا للنتائج مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن عدم استخدام الملح مطلقًا أو نادرًا، فإن الأشخاص الذين يضيفون الملح أحيانًا أو عادةً أو دائمًا إلى طعامهم لديهم خطر أعلى بنسبة 13٪ و20٪ و39٪، على التوالي، للإصابة بالنوع الثاني السكري.
لا يزال من غير المعروف بشكل واضح كيف يمكن أن يؤدي إضافة الملح إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ووفقا للباحثين، فإن إضافة الملح قد يشجع الأشخاص على تناول كميات أكبر من الطعام، وهذا قد يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة والالتهابات، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.


نصائح لتقليل تناول الملح


إذا كنت تستخدم الملح لتعزيز نكهة طعامك، يمكنك اختيار بدائل مثل الأعشاب وعصير الليمون بدلا من الملح أو التوابل المليئة بالصوديوم مثل صلصة الصويا، إن إجراء هذا التبديل البسيط يمكن أن يكون له تأثير إيجابي هائل على صحتك.


هناك العديد من الأطعمة المصنعة التي نستهلكها يوميًا، والتي تكون محملة بالملح، ونحن لسنا على علم بذلك، وتشمل هذه الأطعمة السريعة مثل البيتزا والخبز واللفائف والبسكويت والخلطات المعبأة والحساء والمرق المعلب، بالنسبة لغير النباتيين، اختر الدواجن والأسماك وقطع اللحوم الخالية من الدهون الطازجة أو المجمدة،  بدلاً من اللحوم المتبلة أو المعلبة أو المدخنة أو المملحة أو المعالجة، مثل لحم الخنزير المقدد والسلامي وغيرها من اللحوم الباردة، التي قد تحتوي على كميات أكبر من الصوديوم، عادة ما يتم تحضير التوابل مثل تتبيلة السلطة والكاتشب وصلصة الشواء والصلصة الحارة مع إضافة الصوديوم،  تناولها من حين لآخر وبكميات محدودة.


المصدر: timesofindia.

 

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