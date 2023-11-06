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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

بطاطس بوريه باللحمة
بطاطس بوريه باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية و اللذيذة ال

بطاطس بوريه باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة.

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مقادير بطاطس بوريه باللحمة المفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

٣كيلو بطاطس مهروسة

كيس بسلة بالجزر

٢بصل مفروم

٢كوب فلفل ألوان مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب زبدة

ربع كوب حليب

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس بوريه باللحمة المفرومة

في طاسة ساخنه على النار نضع الزيت والزبدة واللحمة المفرومة والفلفل الأسود ونتركها حتى تتعصج ثم نضيف البصل المفروم والفلفل الألوان وجوزة الطيب ونقلب ثم نضيف كيس البسلة بالجزر والملح ونتركهم حتى تمام النضج ثم نسلق البطاطس في ماء ساخن حتى تنضج تماماً ثم نصفيها ونهرسها جيداً جداً ويجب أن تكون ساخنة ونضيف عليها الزبدة وخليط من الحليب ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل أسود ونقلبهم مع بعض ثم في بايركس نضع طبقة من البطاطس وعليها طبقة الخضار واللحمة المفرومة ثم طبقة أخرى من البطاطس على شكل فستونات بكيس حلواني وندخلها الفرن حتى تنضج وتأخذ لون وتقدم وصحتين وعافية.

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