عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخلل الجزر | أحلى من المحلات

مخلل الجزر
مخلل الجزر

مخلل الجزر من الأنواع الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يجفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق.


قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل الجزر.

txt

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

txt

في عيد زواجهما.. صور رومانسية جمعت درة بزوجها| شاهد


مقادير مخلل الجزر
كيلو جزر أصابع
ربع كيلو فلفل أحمر حار
كوب عصير ليمون
ماء مغلي
٢ملعقة كبيرة سكر
٢ملعقة كبيرة بابريكا
ملح
طريقة تحضير مخلل الجزر
في بولة نضع الماء المغلي وعصير الليمون والسكر والبابريكا والفلفل الحار والملح ونقلبهم جيداً ثم في برطمان معقم جيداً نضع الجزر والفلفل الحار ثم نضع خليط الماء وعصير الليمون ثم نغطي البرطمان بكيس ثلاجة ثم نقفله ونتركه لمدة ٦ أيام حتى تمام النضج ويقدم صحتين وهنا.
 

مخلل الجزر طريقة عمل مخلل الجزر مقادير مخلل الجزر طريقة تحضير مخلل الجزر الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. اعرف الحقيقة

طريقة عمل مخلل اللفت في البيت | أحلى من الجاهز

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أسباب تسارع دقات القلب | ضجة حزام جورجينا

في عيد زواجهما.. صور رومانسية جمعت درة بزوجها| شاهد

بفستان لافت... زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون

كتائب القسام: نخوض حربًا غير متكافئة لكننا سننتصر

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

إعلامية توجه رسالة مهمة إلى وزير التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

كفاية بقى.. رسالة مؤثرة من مخرج شهير بعد وفاة عائلته في القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة تغييرات إدارية بالأهلي| هؤلاء صداع في رأس الخطيب.. ومفاجأة سيد عبدالحفيظ

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ