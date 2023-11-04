طريقة عمل مخلل الجزر | أحلى من المحلات

مخلل الجزر من الأنواع الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يجفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل الجزر.



مقادير مخلل الجزر

كيلو جزر أصابع

ربع كيلو فلفل أحمر حار

كوب عصير ليمون

ماء مغلي

٢ملعقة كبيرة سكر

٢ملعقة كبيرة بابريكا

ملح

طريقة تحضير مخلل الجزر

في بولة نضع الماء المغلي وعصير الليمون والسكر والبابريكا والفلفل الحار والملح ونقلبهم جيداً ثم في برطمان معقم جيداً نضع الجزر والفلفل الحار ثم نضع خليط الماء وعصير الليمون ثم نغطي البرطمان بكيس ثلاجة ثم نقفله ونتركه لمدة ٦ أيام حتى تمام النضج ويقدم صحتين وهنا.

