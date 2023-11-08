عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

طريقة عمل سماقيه
طريقة عمل سماقيه غزاويه

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  سماقيه غزاويه، و تعتبر من الأكلات المعروفة بالمطبخ الفلسطيني وبالأخص في غزة.

txt

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

مقادير سماقيه غزاويه


لحم ضاني 
بصل 
سلق اخضر 
سماق 
ملح فلفل
بهارات 
بذور شبت 
شطه 
فلفل حار 
زيت زيتون 
طحينه 
حمص مسلوق


طريقة تحضير سماقيه غزاويه


يشوح اللحم  المكعبات الصغيره في حله مع ملعقه زيت، عندما يتغير  لونه  يرفع اللحم على جنب ونضع ملعقتين زيت مع بصل مفروم  ويشوح ويضاف اللحم مرة أخرى  مع رشة بهارات وملح وفلفل ثم  نضيف السلق مفروم ونقلب لمدة ١٠  دقايق على نار متوسطه ونضع الحمص المسلوق مع  كوب سماق منقوع من قبل  في لتر ماء مغلي ويصفي و ثم نضع معه ٣   ملاعق دقيق مع ربع كوب طحينه  و يضرب كل المكونات ثم يوضع الخليط على اللحم بالحمص والسلق ونتركها علي نار هادئة حتي يتكثف وينضج اللحم تماماً ثم  ندق في الهون ملعقه بذور شبت مع فرن فلفل حار ونضعها في طاسه مع ملعقه زيت وملعقه ثوم ويقلب الخليط ونضعه في طبق التقديم مع خبز عربي وزيتون مخلل وبالهنا .

 

سماقيه غزاويه مقادير سماقيه غزاويه طريقة تحضير سماقيه غزاويه الشيف محمود سعد طريقة عمل سماقيه غزاويه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

هل يمكن أن يكون سبب الأزمة القلبية تلوث الهواء ؟ مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

ما هي أفضل سورة لمنع الحسد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

كشف أثري يثير الدهشة..سر وجود رأس بقرة في مقبرة توت عنخ آمون

سعر هيونداي بليسايد الجديدة في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ