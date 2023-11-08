من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سماقيه غزاويه، و تعتبر من الأكلات المعروفة بالمطبخ الفلسطيني وبالأخص في غزة.

مقادير سماقيه غزاويه



لحم ضاني

بصل

سلق اخضر

سماق

ملح فلفل

بهارات

بذور شبت

شطه

فلفل حار

زيت زيتون

طحينه

حمص مسلوق



طريقة تحضير سماقيه غزاويه



يشوح اللحم المكعبات الصغيره في حله مع ملعقه زيت، عندما يتغير لونه يرفع اللحم على جنب ونضع ملعقتين زيت مع بصل مفروم ويشوح ويضاف اللحم مرة أخرى مع رشة بهارات وملح وفلفل ثم نضيف السلق مفروم ونقلب لمدة ١٠ دقايق على نار متوسطه ونضع الحمص المسلوق مع كوب سماق منقوع من قبل في لتر ماء مغلي ويصفي و ثم نضع معه ٣ ملاعق دقيق مع ربع كوب طحينه و يضرب كل المكونات ثم يوضع الخليط على اللحم بالحمص والسلق ونتركها علي نار هادئة حتي يتكثف وينضج اللحم تماماً ثم ندق في الهون ملعقه بذور شبت مع فرن فلفل حار ونضعها في طاسه مع ملعقه زيت وملعقه ثوم ويقلب الخليط ونضعه في طبق التقديم مع خبز عربي وزيتون مخلل وبالهنا .