وصفة اقتصادية.... طريقة عمل بطاطس متبلة

بطاطس متبلة من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس متبلة.



مقادير بطاطس متبلة



٢كيلو بطاطس مسلوقة

حزمة كزبرة مفرومة

حزمة شبت مفروم

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

زيت

رشة زعفران بودر

كزبرة جافة

كركم

كاري

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بطاطس متبلة

نسلق البطاطس بقشرها ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيداً ثم نقشرها

ونقطعها مكعبات ونضعها في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك

ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم والشبت والكزبرة والفلفل الحار

ونقلب ثم نضيف التوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضع عليها البطاطس المسلوقة ونقلب وتقدم وصحتين وهنا