طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

كيك الطاسة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من أنها تمتع بمذاق شهي ولذيذ.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيك الطاسة.
مقادير كيك الطاسة
2كوب ونصف دقيق
4بيض
كوب سكر
كوب زيت
كوب حليب
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
3ملعقة كبيرة كاكاو خام
طريقة تحضير كيك الطاسة
في الخلاط نضع السكر والزيت والحليب والبيض والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الخليط وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في ووك على النار مدهون جيداً بالزبدة ونغطي عليه جيداً ونتركه لمدة ساعة حتى تمام النضج ثم يزين الكيك بصوص الشوكولاتة والمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا