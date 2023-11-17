طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

كيك الطاسة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من أنها تمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيك الطاسة.



مقادير كيك الطاسة

2كوب ونصف دقيق

4بيض

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

باكو فانيليا

باكو بيكنج بودر

3ملعقة كبيرة كاكاو خام



طريقة تحضير كيك الطاسة

في الخلاط نضع السكر والزيت والحليب والبيض والفانيليا ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الخليط وننخل عليه الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في ووك على النار مدهون جيداً بالزبدة ونغطي عليه جيداً ونتركه لمدة ساعة حتى تمام النضج ثم يزين الكيك بصوص الشوكولاتة والمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا