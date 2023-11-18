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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

مكرونة محمرة بالبشاميل
مكرونة محمرة بالبشاميل

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل، فهي من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وتعتبر غير تقليدية أيضا.

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مقادير مكرونة محمرة بالبشاميل
٢كيس مكرونة محمرة
(لسلق المكرونة)
2فلفل حار صحيح
ماء مغلي
مكعب مرقة
ملح
فلفل أسود
(الحشوة) 
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو بصل مفروم
زبدة
زيت
حبهان بودر
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(البشاميل)
لتر ونصف حليب
4ملعقة كبيرة دقيق
4ملعقة كبيرة زبدة
2بيض 
حبهان بودر
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة محمرة بالبشاميل
في بايركس نضع طبقة من البشاميل ثم نضع طبقة من المكرونة ثم نضع الحشوة ثم نضع طبقة أخرى من المكرونة وطبقة أخرى من البشاميل "مخلوط مع البيض" ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا 
(لسلق المكرونة).

في حلة على النار نضع ماء مغلي وملح وفلفل أسود ومكعب مرقة وفلفل حار صحيح ثم نضع المكرونة ونتركها حتى تسلق
(لعمل الحشوة)
في ووك على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصل ونقلب جيداً ثم نضع اللحمة المفرومة والتوابل كلها ونقلب حتى تتعصج تماماً
(لعمل البشاميل)
في حلة على النار نضع الزبدة مع القليل من الزيت ثم نضع الدقيق ونحمره جيداً ثم نضيف الحليب والحبهان البودر والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يثقل القوام ويتكون البشاميل 

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