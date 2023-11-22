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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

.طريقة عمل كيك بدون
.طريقة عمل كيك بدون بيض

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك بدون بيض، وتعد من الوصفات الاقتصادية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

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مقادير الكيك 
كوب سكر
كوب ماء دافئ
كوب الا ربع زيت
٣ ملعقة كبيرة كاكاو  
فانيليا
٢ كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة خل
طريقة تحضير الكيك 
ضعي السكر على الكاكاو مع الماء الدافئ  ويقلب جيدا ثم يضاف الزيت 
انخلي الدقيق مع البيكنج بودر على الخليط السائل ثم ضعي  الخل 
ضعي  المقدار في صينية مقاس ٢٢ مدهونه سمنه وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ على الشبكة حوالي ٤٠ ل ٤٥ دقيقة 
تخرج من الفرن وتترك لتبرد

*للتسقيه*
٢ ملعقة  كبيرة ماء 
ملعقة كبيرة كاكاو 
ملعقة كبيرة سكر 
يذوب السكر مع الكاكاو في ماء دافئ
صوص الشيكولاتة
٣ ملعقة كبيرة كاكاو 
٢ ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة نشا 
كوب ماء 
ملعقة كبيرة زيت 
ضعي  كل المقادير مع بعض على البارد الاول وتقلب جيدا  ثم ضعي المكونات على النار وبمجرد ذوبان كل المقادير مع بعضها البعض يضاف الزيت لكي يعطي الصوص لمعة.
 

كيك طريقة عمل كيك طريقة عمل كيك بدون بيض مقادير الكيك طريقة تحضير الكيك

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