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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

عدس بجبة مدمس
عدس بجبة مدمس

بعد العدس بجبة المدمس من الأطباق الاقتصادية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عدس بجبة مدمس ، فيما يلي…

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مقادير عدس بجبة مدمس :-
3كوب عدس بجبة
بصلة مبشورة
1طماطم مبشورة
٢ملعقة كبيرة صلصة
كمون
ملح
فلفل أسود
(الطشة)
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
هريسة شطة حمراء
سمنة بلدي


طريقة تحضير عدس بجبة مدمس:-
في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصلة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الصلصة والطماطم ونقلب ثم نغسل العدس وننقعه لمدة ساعتين ثم نضعه في حلة على النار بها ماء مغلي ونتركه حتى يسلقه نصف سلق ونضيف عليه الكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع عليه خليط البصل والطماطم ونقلب ونغطي عليه "ويمكن أن نضيف المزيد من الماء بالتدريج في حالة الحاجة" ونتركه حتى تمام النضج ثم نطشه بالطشة ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الطشة)
في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الثوم وهريسة الشطة الحمراء "ويمكن أن نضيف كزبرة جافة" ونقلب جيداً

عدس بجبة مدمس الشيف دعاء السمنودي مقادير عدس بجبة مدمس - طريقة تحضير عدس بجبة مدمس عدس بجبة

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