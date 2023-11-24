بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

بعد العدس بجبة المدمس من الأطباق الاقتصادية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عدس بجبة مدمس ، فيما يلي…



مقادير عدس بجبة مدمس :-

3كوب عدس بجبة

بصلة مبشورة

1طماطم مبشورة

٢ملعقة كبيرة صلصة

كمون

ملح

فلفل أسود

(الطشة)

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

هريسة شطة حمراء

سمنة بلدي



طريقة تحضير عدس بجبة مدمس:-

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصلة ونقلبها حتى تذبل ثم نضيف الصلصة والطماطم ونقلب ثم نغسل العدس وننقعه لمدة ساعتين ثم نضعه في حلة على النار بها ماء مغلي ونتركه حتى يسلقه نصف سلق ونضيف عليه الكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع عليه خليط البصل والطماطم ونقلب ونغطي عليه "ويمكن أن نضيف المزيد من الماء بالتدريج في حالة الحاجة" ونتركه حتى تمام النضج ثم نطشه بالطشة ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الطشة)

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الثوم وهريسة الشطة الحمراء "ويمكن أن نضيف كزبرة جافة" ونقلب جيداً