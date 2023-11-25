طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

طاسة شاورما بالجبن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك فيتسم هذا الطبق بمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى.



قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.



مقادير طاسة شاورما بالجبن:-

نصف كيلو صدور دجاج

2بصل مفروم

عصير ليمونة

كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة شيدر مبشورة

4ملعقة كبيرة دقيق

3ملعقة كبيرة زبدة

2كوب حليب

ثوم بودر

بصل بودر

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاسة شاورما بالجبن:-

في بولة نخلط البصل مع عصير الليمونة والتوابل كلها ثم نضع صدور الدجاج "مقطعة شرائح شاورما" ونتبلها جيداً ثم في ووك على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع صدور الدجاج ونشوحها جيداً ثم نضعها في طبق بورسلين أو طاسة ونضع صوص الجبنة على الوجه ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ لون وتقدم بالهنا والشفا.



(لعمل صوص الجبنة)

في كازرولة على النار نضع الزبدة حتى تذوب ثم نضع الدقيق والحليب ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار ونضع الجبنة الشيدر والموتزاريلا ونقلب جيداً حتى تذوب الجبن.