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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل طاسة شاورما
طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن

طاسة شاورما بالجبن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك فيتسم هذا الطبق بمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.

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مقادير طاسة شاورما بالجبن:-
نصف كيلو صدور دجاج
2بصل مفروم
عصير ليمونة
كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة شيدر مبشورة
4ملعقة كبيرة دقيق
3ملعقة كبيرة زبدة
2كوب حليب
ثوم بودر
بصل بودر
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير طاسة شاورما بالجبن:-
في بولة نخلط البصل مع عصير الليمونة والتوابل كلها ثم نضع صدور الدجاج "مقطعة شرائح شاورما" ونتبلها جيداً ثم في ووك على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع صدور الدجاج ونشوحها جيداً ثم نضعها في طبق بورسلين أو طاسة ونضع صوص الجبنة على الوجه ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ لون وتقدم بالهنا والشفا.


(لعمل صوص الجبنة)
في كازرولة على النار نضع الزبدة حتى تذوب ثم نضع الدقيق والحليب ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار ونضع الجبنة الشيدر والموتزاريلا ونقلب جيداً حتى تذوب الجبن.

 

 

طاسة شاورما بالجبن طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن مقادير طاسة شاورما بالجبن طريقة تحضير طاسة شاورما بالجبن الشيف محمد حامد

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