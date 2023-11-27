طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تورتة القهوة والبندق، فيما يلي...



مقادير تورتة القهوة والبندق

نصف كيلو بودر سبونج فانيليا

٦بيض

ربع كوب ماء

(للتسقية)

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

٢ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب ماء

(الحشو)

نصف لتر كريمة نباتي مخفوقة

٣ملعقة كبيرة كاسترد بودر

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

نصف لتر حليب

(للتغليف)

بندق محمص مجروش

طريقة تحضير تورتة القهوة والبندق:-

في العجان نضع بودر الاسبونج الجاهز والماء والبيض ونخفق حتى يتكون خليط الاسبونج كيك ثم نصبه في صاج مفروش ورق زبدة ونساويه جيداً وندخله الفرن حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطعه إلى طبقتين ثم نضع أول طبقة من الاسبونج كيك ونسقيه بخليط التسقية ثم نضع الحشو "الكريمة" ثم نضع الطبقة الثانية من الاسبونج كيك ونسقيه بخليط التسقية ثم نغلف التورتة كلها بالكريمة ونغلفها من الجوانب بالبندق المجروش ونزين بالجناش وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشو)

في حلة على النار نضع الحليب والكاسترد والسكر والقهوة ونقلب حتى يثقل القوام ويتكون الكاسترد ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم في العجان نضع الكريمة المخفوقة ونضيف عليها الكاسترد ونخفق جيداً حتى تمام التجانس.

