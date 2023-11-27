عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تورتة القهوة والبندق
تورتة القهوة والبندق

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تورتة القهوة والبندق، فيما يلي...

txt

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية


مقادير تورتة القهوة والبندق
نصف كيلو بودر سبونج فانيليا 
٦بيض
ربع كوب ماء
(للتسقية)
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
٢ملعقة كبيرة سكر
نصف كوب ماء
(الحشو)
نصف لتر كريمة نباتي مخفوقة
٣ملعقة كبيرة كاسترد بودر
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف لتر حليب
(للتغليف)
بندق محمص مجروش
طريقة تحضير تورتة القهوة والبندق:-
في العجان نضع بودر الاسبونج الجاهز والماء والبيض ونخفق حتى يتكون خليط الاسبونج كيك ثم نصبه في صاج مفروش ورق زبدة ونساويه جيداً وندخله الفرن حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطعه إلى طبقتين ثم نضع أول طبقة من الاسبونج كيك ونسقيه بخليط التسقية ثم نضع الحشو "الكريمة" ثم نضع الطبقة الثانية من الاسبونج كيك ونسقيه بخليط التسقية ثم نغلف التورتة كلها بالكريمة ونغلفها من الجوانب بالبندق المجروش ونزين بالجناش وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشو)
في حلة على النار نضع الحليب والكاسترد والسكر والقهوة ونقلب حتى يثقل القوام ويتكون الكاسترد ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم في العجان نضع الكريمة المخفوقة ونضيف عليها الكاسترد ونخفق جيداً حتى تمام التجانس.
 

تورتة القهوة والبندق طريقة عمل تورتة القهوة والبندق الشيف محمد حامد مقادير تورتة القهوة والبندق طريقة تحضير تورتة القهوة والبندق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

طريقة عمل طاسة شاورما بالجبن.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

ترشيحاتنا

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

كيربي: عدد الرهائن الأمريكيين المتبقين في نطاق 7 إلى 10

إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

أفضل طريقة للتغلب على الشواغل في الصلاة.. علي جمعة يكشف عنها

السيسي مع رئيسة المجر يشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ