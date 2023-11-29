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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل مخلل الليمون السريع| بأسهل الخطوات

مخلل الليمون السريع
مخلل الليمون السريع

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل الليمون السريع، فيما يلي....

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مقادير مخلل الليمون السريع
٢كيلو ليمون مسلوق
نصف كيلو فلفل أخضر حار
نصف كيلو فلفل أحمر حار 
نصف كيلو جزر مبشور
٢كوب عصير ليمون
نصف كوب خل
ماء سلق الليمون
زيت
٣ملعقة كبيرة عصفر
٣ملعقة  كبيرة حبة البركة
ملح
طريقة تحضير مخلل الليمون السريع
نسلق الليمون نصف سلق ثم نشقه على أربع أجزاء دون أن يفصل تماماً ثم في حلة نضع ماء مغلي مبرد ثم نضيف عليه ماء سلق الليمون والخل ثم نضع الملح وعصير الليمون ونقلب جيداً ثم في بولة نضع الفلفل الحار المفروم والجزر والعصفر وحبة البركة وكمية من الزيت ونقلب جيداً ثم نضع الفلفل الحار الصحيح والليمون المسلوق ونقلب جيداً ثم نضعه في برطمان معقم وجاف تماماً ثم نضيف عليه محلول الماء ونضع على الوجه زيت وقشر الليمون ونغطي البرطمان بكيس ثلاجة ونتركه لمدة أسبوع ثم يقدم وصحتين وهنا.
 

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