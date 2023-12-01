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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

طريقة عمل ميني بان
طريقة عمل ميني بان كيك

ميني بان كيك من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ميني بان كيك.

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مقادير ميني بان كيك
٣بيض
٣ملعقة كبيرة سكر
باكو فانيليا
كوب حليب
كوب دقيق
باكو بيكنج بودر
٢ملعقة صغيرة نشا
(الحشو)
كريم شانتي مخفوق
شوكولاتة قابلة للدهن
زبدة لوتس
فراولة فريش


طريقة تحضير ميني بان كيك :
في بولة نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ثم نضيفهم على خليط البيض ونخلط ثم نضيف الحليب مع الاستمرار في الخلط حتى يتكون خليط البان كيك ثم في طاسة على نار هادئة نضع مسحة من الزيت ثم نضع خليط البان كيك حتى تمام النضج ثم نحشيه بالحشوات المختلفة.

ميني بان كيك طريقة عمل ميني بان كيك مقادير ميني بان كيك طريقة تحضير ميني بان كيك الشيف محمد حامد بان كيك

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