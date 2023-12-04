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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

كاسات البسبوسة بالقشطة
كاسات البسبوسة بالقشطة

كاسات البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة
 

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مقادير كاسات البسبوسة بالقشطة
٢كوب سميد ناعم
١٠٠جرام زبدة
كوب زيت
(الشربات)
2كوب حليب
2كوب سكر
كوب ماء
(للوجه)
قشطة بلدي


طريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة
في ووك على النار نضع الزبدة ثم نضع السميد الناعم ونقلبه حتى يتحمص ثم نضيف الزيت ونقلب جيداً ثم نضيف الحليب والشربات مع الاستمرار في التقليب حتى تمام التجانس ثم نرفعها من على النار ثم في بولات ستانلس نضع طبقة من خليط البسبوسة ثم نحشيها بالقشطة ثم نضع طبقة أخرى من خليط البسبوسة ونكرر الطبقات حسب الرغبة ثم نقلبها على طبق التقديم وتزين بصوص الكراميل والمكسرات وتقدم بالهنا والشفا

كاسات البسبوسة بالقشطة الشيف محمد حامد طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة طريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة مقادير كاسات البسبوسة بالقشطة

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