طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

كاسات البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة



مقادير كاسات البسبوسة بالقشطة

٢كوب سميد ناعم

١٠٠جرام زبدة

كوب زيت

(الشربات)

2كوب حليب

2كوب سكر

كوب ماء

(للوجه)

قشطة بلدي



طريقة تحضير كاسات البسبوسة بالقشطة

في ووك على النار نضع الزبدة ثم نضع السميد الناعم ونقلبه حتى يتحمص ثم نضيف الزيت ونقلب جيداً ثم نضيف الحليب والشربات مع الاستمرار في التقليب حتى تمام التجانس ثم نرفعها من على النار ثم في بولات ستانلس نضع طبقة من خليط البسبوسة ثم نحشيها بالقشطة ثم نضع طبقة أخرى من خليط البسبوسة ونكرر الطبقات حسب الرغبة ثم نقلبها على طبق التقديم وتزين بصوص الكراميل والمكسرات وتقدم بالهنا والشفا