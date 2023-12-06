أحلى من المطاعم .. طريقة عمل المكرونة بـ صوص البولونيز

مكرونة بصوص البولونيز من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بصوص البولونيز.



مقادير مكرونة بصوص البولونيز

كيس مكرونة اسباجيتي مسلوقة

(صوص البولونيز)

ربع كيلو لحمة مفرومة

٢بصل مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب شبت مفروم

ملعقة صغيرة زعتر مفروم

كوب عصير طماطم

٢ملعقة كبيرة صلصة

مكعب مرقة

زبدة

زيت

رشة سكر

ملعقة صغيرة نعناع جاف

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

جبنة بارميزان

طريقة تحضير مكرونة بصوص البولونيز:-

في طبق التقديم نضع المكرونة ثم نضع صوص البولونيز ونضع الجبنة على الوجه وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل صوص البولونيز)

في ووك على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصل ونقلب ثم نضع الزعتر والكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى يذبل البصل ثم نضع اللحمة المفرومة والسكر ونشوح حتى تمام النضج ثم نضيف الصلصة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم ومكعب المرقة ونتركها حتى تغلي وتتسبك مع التقليب من حين لآخر ثم نضع البقدونس والشبت والنعناع الجاف ونقلب ثم نرفعها من على النار.

