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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

اطعمه ممنوع وضعها
اطعمه ممنوع وضعها في الثلاجة

يضع كثيرون الطّعام والمأكولات في الثلاجة عادةً بهدف حفظ جودتها وتمديد فترة صلاحيّتها، لكنهم يلاحظون بعد مدّة تغيّر مذاق الطّعام المثلّج أو وجود فطريّات خطرة عليه و من المعروف أنّ تجميد الأطعمة يساعد على المحافظة عليها ولكنّ هذه الطّريقة وفقاً لموقع Cookedandloved ، ليست الطريقة الصحيحة لتخزين والاحتفاظ لجميع الأطعمة، فتجميد بعض المنتجات قد لا يؤدي فقط الضرر بها بل إلى المذاق والملمس، ولكن أيضاً إلى تعريض صحّة متناولها للخطر.

أطعمة ممنوع وضعها في الثلاجة:

على الرغم أن البيض من أهم الأطعمة التي لا يجب تجميدها فهي تتمدد عند التجميد ومما يتسبب في حدوث تشققات بالقشرة

وبذلك تدخل إليها الميكروبات والبكتيريا
بسهولة وتتحول إلى سموم.

الجبنه الطرية الغير صلب عند وضعها في الثلاجة
فان له بعض الخصائص الخاصة التي
تتغير من طعمه ومذاقه ويكون عرضة
للإصابة بالبكتيريا.

عدم وضع منتجات الألبان في الفريزر مثل الحليب والزبادي والبطاطا والكوسا والخضروات الورقية مثل الخس ، والملفوف حيث أن هذه المواد الغذائية ، تحتوي على نسبة مياه عالية يتم إزالتها
بعد التجميد مما يؤدي إلى تغير طعمها
بشكل كبير لذلك يفضل بتجنب لتجميد الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان فى الفريزر.

البطاطا: فالبطاطا غنيّة بالماء، وعند إزالتها من الثلّاجة، قد يجدها الشّخص أكثر نعومة ما يؤدّي إلى تغيير مذاقها.

كما تحتوي الخضروات على عناصر
وفيتامينات أساسية عندما يتم تجميدها
فإنها تفقد الكثير من هذه العناصر الغذائية
من الفيتامينات عندما تتعرض الى
التجميد المفاجئ.

يتميز العسل الأسود وعسل النحل بأنه من المنتجات الطبيعية ،ويمكن تناوله
بمفرده للحصول على الفوائد أو إضافته لبعض الأغذية،وينصح خبراء التغذية بعدم وضع العسل فى الفريزر لتجنب تجميدة على شكل حبيبات من السكر خصوصاً في الشتاء.

عند تجميد الخبز لوضعه داخل ،الأكياس البلاستيكيّة التي يحفظ فيها بالثلاجة تترك "بقايا شديدة الخطورة تتفاعل مع الدم وتحرر مادة الديوكسين المسرطنة عند تعرضها لدرجات حرارة متدنية".

أطعمة الثلاجة تجميد الأطعمة صلاحيتها مذاق الطعام الطعام المثلج

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