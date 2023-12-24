طبيب يحذر من أدوية رفع المناعة للأطفال ويقدم أطعمة فعاله

تلعب المناعة دوراً هاماً في مواجهة الأمراض والڤيروسات ويعتبر العامل الاساسي في مواجهة الأمراض والڤيروسات هو مناعة الجسم لذا يجب علينا الاهتمام اولا بالأكلات المهمة لرفع المناعة وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عده نصائح هامه لتناول طعام غذائي صحي ومتكامل

وأشار شبيب أن طبق السلطة مصدر مهم جدا وغنى بالڤيتامينات وبيرفع المناعة جدا حتى نصل للفائدة الكاملة من طبق السلطة لابد ان يحتوى طبق السلطة علي الخضروات من كل لون

ثانيا الفواكه الغنيه وخصوصا الغنيه بڤيتامين C واشهرهم البرتقال فأن كوب من عصير بالبرتقال مع اضافة الجزر يقومون برفع المناعه بصوره هائله وخصوصا لدى الاطفال .

لان البرتقال اغنى الفاكهة بفيتامين ( C ) الذى يحمي من الامراض المعدية والجزر لانه بيحتوي علي فيتامين ( أ ) الذى يقوم برفع المناعة بصوره هائله

ثالثا :ملعقه من العسل الابيض صباحا ممكن اضافتها لاى مشروب دافئ ان امكن ترفع من المناعة وتقوم بتنقية

مسار الهواء في الجهاز التنفسي

رابعا: لرفع المناعة عند الاطفال وعند الكبار ايضا مش بس الاطفال

والحرص على كيفية غسيل أطفالنا ايديهم بالمياه والصابون قبل الاكل وبعده لمدة 20 ثانيه

عند العطس والكحه ضرورة أن يكون في منديل او في ملابس الذراع وهذا بيقلل انتشار العدوى

نقلل من تقبيل الاطفال⁦ خاصةً البيبهات حديثى الولاده ⁦

عدم تجمعات مغلقة

وحذر من ( الادوية) التى يمكن اعطائها للاطفال لرفع المناعه ان لزم الأمر لاتتم الا باستشارة الطبيب اولا.