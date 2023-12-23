طبيب يقدم نصائح للشعور بالدفء في برد الشتاء

تعد الأطعمة والمشروبات التي تعزز الشعور بالدفء، من الأشياء الهامة التي يجب اتباعها وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد عبد الحليم إستشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال بعض النصائح التي يمكن أن تخفف الشعور بالبرودة في موسم الشتاء، وكتب عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك قائلا :

نصائح للشعور بالدفء في موسم الشتاء:



تدفئة الأطراف..

كلما كانت الأطراف دافئة كلما زاد الشعور بدفء الجسم، ويمكن تدفئة الأطراف من خلال ارتداء القفازات والجوارب، كما ينصح بالإمساك بكوب دافيء في اليدين لتقليل الشعور بالبرودة.

ممارسة الأنشطة..

يفضل كثير من الأشخاص البقاء في الفراش أثناء الطقس البارد، وهو ما يؤدي لزيادة الشعور بالبرودة، حيث أن الحركة وممارسة الأنشطة المختلفة هي التي تبعث على الدفء.

ينصح بممارسة الرياضة في الأوقات التي تزداد خلالها البرودة، فهذا يساعد كثيراً في تدفئة الجسم.

اختيار نوع ملابس مناسبة..

يجب التأكد من ارتداء الأقمشة التي تساعد في الشعور بالدفء، حيث أن هناك أقمشة مخصصة لموسم الشتاء مثل الفرو والصوف والكشمير، والتي تمنح الجسم شعور بالدفء، على عكس الأقمشة المصنوعة من ألياف صناعية، والتي يمكن أن تزيد الشعور بالبرودة.

اتباع نمط غذائي صحي..

من الأمور الهامة لتفادي الشعور بالبرودة الشديدة في موسم الشتاء هو تناول غذاء صحي متوازن يحتوي على كافة العناصر التي يحتاجها الجسم، والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية التي تسبب الشعور بالكسل والخمول وتعيق الحركة.