انطلاق ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ26 بحضور السكرتير العام للمحافظة|صور

انطلقت فعاليات ديفيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، حيث توافد الآلاف من المواطنين لمتابعة الفرق المشاركة والاستمتاع بالألحان والاستعراضات والأزياء الملونة التي عكست تنوع ثقافات الشعوب.

تحت رعاية اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، و بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة تحت إشراف ماهر كمال، مدير المهرجان، ومستشار المحافظ الثقافي.

ومع انطلاق اللحن المميز لأغنية المهرجان شعوب كتير جاية جاية تغني في مهرجان الإسماعيلية ، ارتفعت حماسة الجماهير، وتفاعل المواطنون مع الإيقاعات الشعبية والعروض الفنية، في مشهد عكس فرحة أبناء المحافظة بعودة الحدث الفني الذي ينتظره عشاق الفنون الشعبية كل عام.

وشهد الديفيلية هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد القماش، مستشار المحافظ، وأحمد العايدي، رئيس حي أول الإسماعيلية، والمهندسة تغريد أبو السعود، مدير جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وشيرين عطية مدير السياحة بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والفنية، والوفود والفرق المشاركة في المهرجان.

وجاءت فعاليات الديفيلية الذي يجمع فرقًا من دول مختلفة في احتفالية تحتفي بالتراث الشعبي، وتفتح المجال للتعارف والتواصل بين الثقافات.

وتقدمت الفرق المشاركة في المسيرة الفنية بشارع محمد علي، انطلاقًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم، حيث قدمت نماذج متنوعة من الرقصات والاستعراضات والإيقاعات التي تميز كل دولة، وسط تفاعل واضح من المواطنين الذين حرصوا على متابعة العروض والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرق.

وامتزجت الألوان والأزياء الشعبية بالموسيقى المستوحاة من ثقافات مختلفة، ليتحول الشارع إلى مسرح مفتوح للجمهور، يلتقي فيه التراث المصري بالفنون العربية والأجنبية، في أجواء اتسمت بالبهجة والتفاعل الجماهيري.

وتشارك في الدورة الحالية فرق من روسيا ورومانيا والأردن ولبنان وإندونيسيا والجزائر والسودان وتنزانيا، إلى جانب فرق مصرية تمثل أسوان وبني سويف وكفر الشيخ وفرقة الحرية بالإسكندرية والعريش، فضلًا عن أطفال الإسماعيلية وفرق ذوي الهمم، التي تقدم عروضًا تعكس مواهب أعضائها وقدراتهم الفنية.

وتأتي هذه الانطلاقة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمهرجان، المقرر في الثامنة مساء غدٍ الأحد الموافق 11 أكتوبر، بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وتستمر العروض الفنية خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر حتى الخميس 15 أكتوبر، على عدد من المسارح والمواقع الثقافية، تشمل قصر ثقافة الإسماعيلية وحديقة الشيخ زايد والدنفاه ونادي الأسرة ونقابة المهندسين، إلى جانب مواقع في فايد والقصاصين والقنطرة غرب وكورنيش النورس، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة الفرق والاستمتاع بعروضها.

ويُختتم المهرجان مساء الجمعة الموافق 16 أكتوبر، بحفل فني بقصر ثقافة الإسماعيلية، بعد أيام من العروض التي تجمع الشعوب على لغة الفن والموسيقى، وتؤكد مكانة الإسماعيلية ملتقىً للفنون الشعبية والثقافات المختلفة.