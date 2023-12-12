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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عايز تحافظ عليها من التلف ..عادات وأطعمة صحية تحمي الكلى

الكلى
الكلى

الكليتان أحد أهم الاعضاء الحيوية ويعد الاهتمام بـ تغذية مرضى الكلى من أهم الأمور التي تساعد في الحفاظ على الصحة؛ حيث إنها تعمل على تأخير حدوث،أي مضاعفات،حيث يزداد خطر الإصابة بأمراض الكلى عند إهمال التغذية  ، ويرجع السبب إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة، مثل عدم شرب ما يكفي من الماء.. نرصد بعض الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على الكلى وفقا لموقع medical exprees

عادات وأطعمة صحية للحفاظ علي الكلي:

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء،لتجنب الجفاف مما يزيد من تركيز الأملاح في الجسم.

عدم الإفراط في كمية الملح المضاف إلى الطعام، وإعداد الطعام باستعمال كمية قليلة جداً من الملح.

تجنب تناول المخللات والزيتون والأطعمة المالحة.

تجنب  استعمال مكعبات المرق الجاهزة ،والمعلبات، وفي حال استعمالها فإنه يجب غسلها جيّداً،واللحوم المصنّعة، مثل: المرتديلا، السجق، اللحوم المدخّنة.

الحرص على تناول البقوليات بكمية محدودة، وهي تختلف من شخص لآخر.

يمكنك اختيار الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم ولكن يجب  عدم الإفراط فيها.

يجب الحصول على المقدار المناسب من البرغل والأرز، ذلك بكميّة معتدلة؛ حيث بحيث لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الأجبان المصنعة، مثل جبنة الدهن والشرائح.الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة مثل الشاورما والبرجر؛ حيث إنها تحتوي على كمية عالية من الدهون والأملاح.

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كما يجب الابتعاد عن الفلافل والأطعمة المقليّة.
وينصح مرضى الكلى بالحصول على كمية لا تزيد عن 1200 ملجم منه يوميّاً ،من تناول الأطعمة التي تحتوي على الفسفور.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة

متابعة تغير لون البول

الحد من البروتين الحيواني والمشروبات الغازية 
الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات

تجنب التدخين والكحول ،كما يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين وهذا يقلل من تدفق الدم إلى الكليتين وبالتالي يقلل من قدرتها الوظيفية.

الحرص على ممارسة الرياضة النشاط البدني المنتظم، للحفاظ على صحتك وعلى جسمك.

تجنب الأدوية والعقاقير التي تضر بالكلي وخصوصا مسكنات الألم.

لا يَجب إيقاف أيّ دواءٍ مَوصوف بدون مُراجعة الطّبيب أو الصّيدلاني أوّلاً

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