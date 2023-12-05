احترس| 6 أمراض شائعة تصيب العين في الشتاء.. أبرزها الجفاف

جفاف العين من أكثر المشاكل انتشارًا خلال فصل الشتاء، وبالتالي قد يعاني البعض من خلل في تركيبة الدمع الذي تفرزه العين، حيث تزداد نسبة الجفاف في الشتاء بسبب ضعف كمية إفراز العين للدمع، نتيحة الهواء البارد الذي يتسبب في زيادة فرص الإصابة بجفاف العين.

ويعتبر جفاف العين من الأمراض الشائعة في موسم الشتاء، ولا ينطبق هذا على العين فحسب، بل يمكن أن تصاب البشرة بالجفاف أيضاً، كما أن رياح موسم الشتاء تؤدي إلى الإصابة بجفاف العين ، ولتفادي الإصابة بجفاف العين في موسم الشتاء، ينصح بالحفاظ على ترطيبها.

وفي هذا التقرير نعرض مخاطر جفاف العين ومضاعفاتها في الشتاء، وفقاً لموقع "Healthline"



مشاكل صحية تصيب العين في الشتاء:

جفاف العين:

قد تتعرض العين إلى الإصابة بجفاف العين وهو أكثر شيوعاً في الشتاء ويحدث أيضا نتيجة عوامل بيئية وصحية متعددة منها مشاهده التلفاز، الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر وجهاز المحمول وغيرها وقد يسبب الجفاف مشاكل أخرى مثل التهيج والحكة، ونظرًا لأن الشتاء أكثر جفافًا من الصيف، فمن المحتمل أن يسبب جفافا أكثر لعينيك مقارنة بالموسم الأكثر دفئًا، إلى جانب ذلك، يؤدي استخدام السخانات أيضًا إلى تفاقم المشكلة.

إجهاد العين :

يقوم العديد من الأشخاص بإجهاد العين من خلال النظر سواء القراءة أو المذاكرة وخاصةً عند الجلوس في إضاءة خافتة لمشاهدة التلفاز لذا يزداد إجهاد العين في موسم الشتاء،

ويتسبب إجهاد العين في الشعور بألم شديد، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية، والإصابة بالصداع عند النظر إلى مختلف الأشياء.



تشوش في الرؤية :

من الأمور الشائعة وجود تغيرات في الرؤية، وتؤثر برودة الطقس في موسم الشتاء على صحة العين بشكل سلبي، وينصح بالجلوس في مكان دافىء، والاهتمام بترطيب العين جيداً من خلال شرب الماء، وينصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت المشكلة.

احمرار و التهاب العين :

يزيد موسم الشتاء من فرص الإصابة بالاحمرار والالتهاب في العين، وكذلك التهاب وتورم المنطقة المحيطة بها ويمكن أن ينتج هذا الإحمرار عن جفاف العين في كثير من الحالات، وقد تتفاقم المشكلة في حالة إهمالها وتؤدي إلى المزيد من المشكلات الصحية بالعين، وكذلك التهاب وتورم المنطقة المحيطة بها ،ويمكن أن ينتج هذا الإحمرار عن جفاف العين أو الحساسية الموسمية، ويتسبب في الشعور بألم وانزعاج بالعين.

وتساعد بعض الطرق في تقليل الإصابة بالتهاب واحمرار العين، مثل وضع الكمادات الباردة وتجنب التعرض للهواء الذي يحمل الأتربة، وكذلك عدم القيام بفرك العين أو ملامسة اليد لها وهي غير نظيفة.

تغيرات في الرؤية :

ينصح بالجلوس في مكان دافىء، والاهتمام بترطيب العين جيداً من خلال شرب الماء، كما تؤثر برودة الطقس في موسم الشتاء على صحة العين بشكل سلبي، حيث يمكن أن تسبب صعوبة في الرؤية لدى بعض الأشخاص، وفى حال ملاحظة وجود تغيرات في الرؤية، وينصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت المشكلة .

حبوب العين :

تظهر الحبوب في العين خلال موسم الشتاء مع انتشار الفيروسات في الجو، كما يمكن أن تحدث الإصابة نتيجة التعرض للأتربة والغبار، مما يسبب هذه الحبوب، كما أن ملامسة اليد الملوثة للعين يزيد من احتمالية ظهور هذه الحبوب التي تسبب الشعور بالألم.