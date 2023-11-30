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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يوجد علاقة بين التهابات العين والأمراض المناعية والروماتيزمية؟.. طبيبة تجيب

حساسية العين
حساسية العين

أكدت الدكتورة غادة شوشة استشاري أول أمراض الحساسية و المناعة والروماتيزم لدى الأطفال بكلية طب عين شمس، أن هناك علاقة بين التهابات العين المزمنة والأمراض المناعية والروماتزمية؟.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إلى أن الرمد الربيعي، أو حساسية العين حساسية الأنف والصدر مرتبط بالأمراض المناعية وأن جفاف العين المزمن والغير مفسر هو كتير من الأمراض الروماتزمية وأهمها مرض الجفاف المناعي المعروف بمتلازمة شوجرن.


وأشارت إلى أن إحمرار العين بدون إفرازات والمصاحب للحرارة  كمتلازمة كواساكي، أو المتلازمة المناعية ما بعد كورونا، وأن التهاب القزحية المناعي يسبب أمراضا روماتزمية كتير أهمها مرض بهجت، التهاب المفاصل المزمن، مرض الساركويد، تصلب الجلد المناعي، ودائما  المريض لا تظهر لديه أعراض ظاهرة، أي لا يوجد ألم او احمرار في العين ولا زغللة ولا حتى صداع.

 

كما أن ارتفاع ضغط العين قد يسببه لأي مريض يتناول  كورتيزون بانتظام.

وأضافت أن ارتشاح قاع العين من الأمراض المناعية التي ترفع ضغط المخ مثل الذئبة الحمراء ومرض بهجت والتهاب الأوعية الدموية، وأن نزيف الشبكية أو تجلطات الشبكية تسبب الذئبة الحمراء، مرض بهجت، متلازمة التجلطات المناعية.

وأوضحت أن التهابات وتقرحات العين المصاحب لها التهابات وتقرحات في الجلد  هو  شكل من أشكال حساسية الأدوية التي تحدث بعد أسبوعين من تناول الدواء، وأن فحص العين الدوري لمرضى المشكلات الروماتزمية أساسي في بداية التشخيص وكل ٣ إلى ٦ شهور ، خاصة الذين يتناولون كورتيزون أو أدوية ضغط.

التهابات العين تقرحات حساسية العين الأمراض المناعية الروماتيزمية

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