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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحمايتك من حساسية العيون في الشتاء .. طرق فعالة للوقاية من إجهاد النظر

إجهاد العين
إجهاد العين

مع تغيير الفصول وخاصة مع قدوم فصل الشتاء تكثر مشاكل العين ..وتتعرض للاجهاد والتعب بسبب برودة الجو ، ويصاب بعض الاشخاص بانواع مختلفة من الحساسية خاصة الذين يعانون من بعض امراض العيون ..لذلك نرصد في هذا التقرير اهم الطرق للوقاية من اجهاد العين وفقا لموقع Medlineplus.

طرق للوقاية من إجهاد العين :
- يجب الحصول على فترات كافية من النوم يومياً لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات، مع عدم وجود إضاءة قوية في الغرفة أثناء النوم.

- عدم البقاء لفترات طويلة في أشعة الشمس الضارة إلا في الحالات اضطرارية لذلك.
- إرتداء النظارات الشمسية في النهار لانها تساعد في وقاية العين من الأمراض الناتجة عن الطقس البارد وكذلك عن أشعة الشمس الضارة.
- لكي تحافظ علي العين من الاجهاد يجب ان يكون هناك إضاءة جيدة أثناء القراءة أو مشاهدة التلفزيون ، ويجب عدم إطفاء الأنوار أثناء النظر في الأشياء المختلفة لما يسببه من اجهاد العين، ويفضل عدم الجلوس في أماكن بها اضاءات زيادة  لأنها يمكن أن تؤثر بالسلب على صحة العين.
- عدم استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويلة وعدم الجلوس   أمام الأجهزة والشاشات الالكترونية المختلفة، حيث تحتاج العين إلى الراحة من النظر إلى هذه الأجهزة، كما يجب عدم تقريبها من الوجه بشكل كبير حتى لا تؤثر الأشعة التي تنعكس من هذه الأجهزة على صحة العين بمرور الوقت.
- وضع كمادات دافئة على العين باستمرار حيث انها من الوسائل الفعّالة لعلاج إجهاد العين وتقليل الانتفاخات والالتهابات التي تنتج عن هذا الإجهاد.
- استخدام قطن طبي  للعين  دون الضغط بقوة عليها. 
- عمل تمارين للعين فهناك بعض التمارين التي يمكن ممارستها للحد من إجهاد العين، مثل القيام بغلق العين وفتحها بضع مرّات  والقيام بالنظر إلى مكان بعيد لمدة 20 ثانية، كما ينصح بغلق العين قليلاً أثناء العمل أو بعد التحديق في الهاتف الذكي للحصول على الراحة التي تحتاج إليها.

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