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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي للإبصار.. طعام شهير يعالج ضعف العين| اعرف مكوناته

البصر
البصر

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبصر 2023 كل عام في الخميس الثاني من شهر أكتوبر، ويعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة عينيك ، وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين. يمكن تجنب حالات العين الخطيرة، لذا تعتبر الأسماك الدهنية من الأطعمة المفيدة لجميع أعضاء الجسم، لكنها تمثل أهمية خاصة لصحة العين، حيث ثبت أن أحماض أوميجا 3  لها العديد من الفوائد ، أيضاً يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من مخاطر مشاكل صحة العين ووجدت دراسة أمراض العين المرتبطة بالعمر "ارديس" أن هناك أطعمة لصحة العين تتضمن عناصر غذائية مثل؛ الزنك، والنحاس، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وبيتا كاروتين تقلل من خطر تدهور صحة العين المرتبط بالعمر بنسبة 25 بالمائة.و تشمل العناصر الأخرى؛ أحماض أوميغا 3، حسب موقع HealthShots نرصد في هذا التقرير فوائد تناول الأسماك لصحة العين.

 

 

فوائد السمك للبصر:

 

الأسماك وخاصة السلمون من أفضل أطعمة لصحة العين ،حيث يحتوي السلمون والأسماك الأخرى على أحماض أوميغا 3 الدهنية. وهي دهون صحية.

تساهم الأحماض الدهنية أوميغا 3 في التطور البصري وصحة شبكية العين. كما يمكن أن تساعد أيضًا في منع جفاف العين.

 

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تساعد أحماض أوميجا 3  والتي لها دورًا كبيرًا في علاج جفاف العين، على ترطيبها، بفضل خصائصها الدهنية.

الحرص على تناول الأسماك نظرًا لأن الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 ، فيمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين وتحسين بصرك.

اكدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأسماك بصفه منتظمه يمكن أن تمنع حالات مثل الضمور البقعي أو الغلوكوما.


أكدت دراسة أمريكية أن تناول الكثير من سمك السلمون والسردين والماكريل يحمي من فقدان البصر.

تناول الأسماك تقلل خَطَر الإصَابَةبالخرف ،وتحمي كبار السن من الزهايمر والأمراض المصاحبة له.


وتشير بعض الدراسات إلى أن الأسماك وأحماض "الأوميغا 3" الدهنية قد تحمي من فقدان البصر ومشاكل الأبصار.

وتحتوي الأسماك على زيوت غنية بهذه المادة في أنسجتها، لذا فإن تناولها يوفر مستويات أعلى من زيت السمك الغني بأوميغا 3.

الاسماك زيت السمك اليوم العالمي للبصر البصر صحة العينين

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