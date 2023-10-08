أضرار التدخين على الإبصار.. و3 نصائح مهمة للحفاظ عليه |فيديو

قدّم الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة عددًا من النصائح والتوضيحات المهمة في إطار تصحيح المعتقدات الخاطئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر.





وقال “سعد” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخيريا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن الاحتياج إلى النضارة يعتبر السبب رقم 1 في أسباب الضعف الشديد للإبصار، معقبًا: “ده أهم أسباب عدم تحصيل الطلاب في الدراسة.. والموضوع يتحل بمجرد أنه يلبس النضارة”، مشددًا: “لابد من الجلوس بطريقة صحيحة واستخدام مصدر إضاءة مناسباً”.



التدخين والإبصار



وأكد أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة أن التدخين يؤثر على الأوردة والشرايين الخاصة بشبكية العين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على مرضى السكر والضغط ويمكن أن يؤدي إلى جلطات، كما أن التدخين يؤثر على مرضى الغدة الدرقية مما يؤدي إلى جحوظ العينين ويؤثر أيضًا على حدة الإبصار.