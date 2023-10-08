عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى لمحبي الشتاء| الأرصاد: أمطار متفاوتة .. وأجواء مائلة للبرودة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ ويؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تلطيف الأجواء.

طقس اليوم الأحد
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة لـ شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء أما خلال الليل تسود أجواء لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع من اليوم الأحد أن تمتد الأمطار للمناطق الداخلية وعلى رأسها المناطق الموجودة في شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري، وهي أمطار متفاوتة في شدتها.

ولفتت إلى أن العظمى أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي تكّون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم طقس اليوم الأحد العظمى توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

ترشيحاتنا

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

نزوح 20 ألف غزاوي بسبب القصف العنيف من قوات الاحتلال

طوفان الأقصي| 350 قتيلا ومئات المصابين.. إسرائيل تعاين الأضرار

«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد أبرز المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

طابور وتحية علم.. شاهد انتظام الطلاب بالمدارس في ثاني أسبوع دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ