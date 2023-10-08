بشرى لمحبي الشتاء| الأرصاد: أمطار متفاوتة .. وأجواء مائلة للبرودة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ ويؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تلطيف الأجواء.

طقس اليوم الأحد



وأوضحت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة لـ شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء أما خلال الليل تسود أجواء لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع من اليوم الأحد أن تمتد الأمطار للمناطق الداخلية وعلى رأسها المناطق الموجودة في شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري، وهي أمطار متفاوتة في شدتها.



ولفتت إلى أن العظمى أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي تكّون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.