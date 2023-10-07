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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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نشاط الرياح 


ونوهت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت إلى أن سرعات الرياح تتراوح مابين الـ 30 والـ 40 كم /ساعة،  وهي مثيرة للرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد ومنها أسوان و أبو سمبل ويوجد نشاط بالرياح في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى؛ ولكنه غير مثير للرمال والأتربة ويعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 

فرص الأمطار 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار أخذت في التراجع والانحصار على مناطق وأماكن معينة فقط من البلاد،  منذ أمس الجمعة، حيث تنحصر الأمطار في السواحل الشمالية الغربية وبعض المحافظات من الوجه البحري.
 

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، أن فرص الأمطار اليوم ستكون أقل مقارنة بالأمس، وهي أمطار خفيفة على مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة من اليوم.
 

مفاجأة بشأن طقس الـ 24 ساعة القادمة
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع من غدًا الأحد أن تمتد الأمطار للمناطق الداخلية وعلى رأسها المناطق الموجودة في شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري.
 

طقس اليوم السبت
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء خريقية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة لـ شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء أما خلال الليل تسود أجواء لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية. 


ولفتت إلى أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي تكّون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 23
الإسكندرية 27 - 22
الإسماعيلية  31 - 23
الغردقة 35 -25
أسوان 41 - 25
سوهاج 36 - 23
المنيا 32 - 23
 

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