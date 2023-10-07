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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين يوميا عن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة من نشرة الأرصاد الجوية، خاصة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب نشرة الأرصاد حول طقس القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية، فيتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

شبورة كثيفة

وذكرت الأرصاد في بيانها الرسمي بشأن طقس اليوم، عن أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

الأرصاد 

أمطار ورياح مثيرة للرمال 

وبحسب بيان الأرصاد، متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار 


وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين لأجل الصيد والابجار ، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط أنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب بيان الأرصاد : 

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 23
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادى النطرون 31 23
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 23
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 23
دمياط 28 22
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 31 23
السويس 31 22
العريش 29 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 24
نخل 29 19
كاترين 28 17
الطور 30 23
طابا 30 24
شرم الشيخ 35 25
الإسكندرية 27 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 26 21
السلوم 27 20
سيوة 29 19
رأس غارب 34 23
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 35 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 32 25
الفيوم 32 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 22
أسيوط 33 21
سوهاج 36 23
قنا 40 24
الأقصر 41 25
أسوان 41 25
الوادى الجديد 37 23
أبوسمبل 40 25
 

 

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