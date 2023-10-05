هل عاصفة ليبيا أثرت على التغيرات الجوية في مصر؟.. الأرصاد تجيب

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد على مدار هذا الأسبوع شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة من محافظة إلى أخري، مشيرة إلى أنه بالأمس كان هناك أمطار ما بين متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية الغربية تحديدا فى مطروح.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك استمرار لفرص سقوط الامطار مستمرة على مدار اليوم وخلال الأيام المقبلة، ولكن شدتها تختلف من محافظة إلى أخري، موضحة أن درجات الحرارة مستمرة فى الإنخفاض فى المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 و31 عظمي على القاهرة الكبري نهارا اليوم وخلال الأيام المقبلة على مدار منتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أنه لا يوجد أى عواصف تضرب ليبيا حاليا، معقبة: “كان هناك عاصفة تسمي ألياس أثرت على اليونان وكان فيها أمطار غزيرة ولم تتأثر على ليبيا وتأثيرها أنتهي”.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية الموجودة فى دول حوض البحر المتوسط يوجد بها أمطار، ولكنها ليست منخفضات جوية متعمقة بالشكل الكبير، لافتة إلى أن هناك سقوط أمطار فى مصر فى مناطق عدة، أكثرهم السواحل الشمالية الغربية “مطروح - العلمين - الإسكندرية”، ومن المتوقع اليوم يكون أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة على بعض الأماكن.