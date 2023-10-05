سيول وتقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حالة من الترقب حول بيانات هيئة الأرصاد الجوية، في ضوء ما تشهده مصر من تقلبات جوية واضحة في الفترة الراهنة، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن العديد من الأمطار والسيول التي تضرب عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، وسط ترقب حول ما يمكن أن يحدث في تلك الأجواء الخريفية.

وحرصت هيئة الأرصاد الجوية على طمأنة المواطنين، وتوضيح كل شيء في بيانات مختلفة من أجل إيضاح الصورة، خاصة بعد السيول التي ضربت مطروح في الساعات الماضية وسط اهتمام كبير من الجميع بمعرفة آخر التطورات.

أمطار متفاوتة الشدة

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة، ما بين أمطار خفيفة وحتى الأمطار الرعدية.

وأشارت غانم في تصريحات تلفزيونية لها أن مصر مازالت تتأثر بمنخفض جوي على ارتفاع يصل لـ 5 كيلو من أعلى الأرض، مطالبة بتوخي الحذر من سقوط الأمطار، حيث إن المناطق التي تسقط فيها الأمطار هي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، والأمطار ستصل لـ القاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة".

أول رد من الأرصاد على سيول مطروح

وفي ضوء التقلبات الجوية التي شهدتها مصر في الساعات الماضية، حرصت هيئة الأرصاد الجوية على طمأنة أهالي مطروح بعد سقوط سيول غزيرة على المدينة.

وطمأن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن الصور والفيديوهات المتداولة بشأن الأمطار الرعدية التي سقطت على محافظة مطروح مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال “شاهين”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن مرتفعات غرب مطروح الجبلية شهدت سقوط أمطار متوسطة رعدية نسبيا على مناطق متفرقة بالبلاد، وحدث تجمع لمياه الأمطار فكونت سيلا متوسط الشدة، ولكنه جرى في اتجاه مسار مخرات السيل هناك بالمحافظة دون الإضرار بالمنشآت.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات، أن هيئة الأرصاد ممثلة في غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، أخطرت محافظة مطروح منذ الأمس، حول الأمطار المحتملة التي تشهدها المحافظة في ساعات الليل المتأخرة وعلى مدار اليوم، وتم التنسيق والتجهيز لها من خلال فتح مخرات السيول وتهيئتها حتى لا تنتج عنها أضرار وهو ما حدث بأن تجمعات المياة هبطت في اتجاه مخرات السيل.

وأشار إلى أنه متوقع الساعات القادمة، أن تستمر الأمطار المتوسطة على السواحل الغربية للبلاد تحديدا مطروح والإسكندرية، وقد تمتد هذه الأمطار خفيفة إلى مناطق على الوجه البحري، مؤكدا أنه هناك تنسيق كامل يتم باستمرار من قبل غرفة أزمات مجلس الوزراء والممثل بها هيئة الأرصاد الجوية، مع مختلف المحافظات على مدار فصل السنة المقبلة بشأن التحذير والترتيب المسبق لأي موجه جوية قد تتعرض لها البلاد.