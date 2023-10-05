أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، خلال الساعات الحالية، وقال إن البلاد تشهد أمطار على محافظات الساحلية، و الشمالية الغربية.



وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي، وأن هذا المنخفض على ارتفاع بين 5 لـ كيلو من أعلى الأرض.



وأوضحت أن درجات الحرارة في هذا الوقت تعتبر في المعدل الطبيعي، وأن الطقس خريفي معتدل، وأن درجات الحرارة في المساء تكون بين 22 لـ 23.



وأشار إلي أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وتختلف شدتها من محافظة لـ آخري، وأن محافظات السواحل الشمالية الغربية، سيكون بها أمطار بين المتوسطة لـ الخفيفة، وستكون رعدية.



ولفتت إلي أن أن المحافظات المتوقع حدث بها أمطار هي:" مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، والأمطار ستصل لـ القاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة".



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الادارية 31 23

6 اكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26