رعد وبرق وأمطار شديدة تضرب شرق مطروح |شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الطرق تحولت لأنهار.. رعد وبرق وأمطار شديدة تضرب منطقة سيدي حنيش شرق مطروح".

وجاء في التقرير أن هناك سيولا وأمطارا غزيرة تضرب مطروح، وظهر في الفيديو تجمعات مائية كبيرة في الشوارع.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الادارية 31 23

6 اكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26