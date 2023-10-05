هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي كارثة درنة

تقلبات خريفية شديدة واضطرابات في حالة الطقس تشهدها مدن محافظة مرسى مطروح غربي البلاد، التي هطلت عليها أمطار غزيرة وصلت حد السيول وغزت مناطق واسعة وحولتها إلى برك مائية خاصة في وادي الرمل والخروبة والقصر غرب مرسى مطروح.

سيول مرسى مطروح اليوم

وتداول عدد كبير من سكان هذه المناطق فيديوهات وصور على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة للمياه التي غمرت الشوارع بعد سيول شديدة ضربت الوديان القريبة خاصة مدينة القصر غربي مرسى مطروح، مطالبين بتوخي الحذر مؤكدين أن السيول بعضها دخل البيوت.

وقال أحد رواد فيسبوك بعد أن نشر فيديو لتجماعات كبيرة من المياه: "مناطق السيول في مطروح اليوم الخروبة وادي الرمل، وادي الكيلو 4، منطقة القصر، والحمد لله لا يوجد أي خسائر في الأرواح، باقي قرى ومناطق مطروح بخير ربنا يحفظ أهلنا في كل أنحاء البلاد".

فيما نشرت هيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تحديدا محافظة (مطروح )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه ️مع استمرار المد المدارى على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم الخميس، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم الخميس

بينما يظل الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسبق وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الأجواء ستكون خريفية في معظم محافظات الجمهورية، وستكون معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال فترات الليل خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بها بعض البرودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المحافظات الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري.

فيما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجالس المدن والحماية المدنية، إدارة مرور، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الأمطار خاصة بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمرسى مطروح، بيانا، قال فيه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه جرى التحرك بشكل عاجل، والدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وتحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار، بعد تعرض مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة.