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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد محاصرة السيول منازلهم.. أهالي مطروح ينتقلون لنجدة أهالى وادى الرمل والقصر

امطار مطروح
امطار مطروح

استجاب عدد كبير من أهالي مطروح لاستغاثة قاطني منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح بعد أن حاصرت كميات كبيرة من مياه السيول منازلهم والتخوفات من زيادة هذه المياه.

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حيث انتقل عدد كبير من أهالي مطروح إلى منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح لنجدة الأهالي والمساعدة في إخراجهم من منازلهم.
كانت حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسي مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة.
وحذر قاطنو المناطق المجاورة أهالي منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بسبب السيول التي حاصرت المنازل.
كانت محافظة مطروح قد شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي مع ارتفاع صوت الرعد والبرق في سماء المحافظة.
وتساقطت أمطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح خاصة بمناطق وأدى الرمل والقصر وعجيبة بالإضافة إلى تساقط أمطار بمدن الضبعة والعلمين ومدينة الحمام.

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