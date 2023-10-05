البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسي مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة.



وحذر قاطنو المناطق المجاورة أهالي منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بسبب السيول التي حاصرت المنازل.



كانت محافظة مطروح قد شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي مع ارتفاع صوت الرعد والبرق في سماء المحافظة.



وتساقطت أمطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح خاصة بمناطق وأدى الرمل والقصر وعجيبة بالإضافة إلى تساقط أمطار بمدن الضبعة والعلمين ومدينة الحمام.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجالس المدن والحماية المدنية، إدارة مرور، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الأمطار خاصة بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.