محافظ مطروح يعتمد المخططين الاستراتيجيين لمدينتي النجيلة والعلمين

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخططين الاستراتيجيين لمدينتي النجيلة والعلمين؛ تمهيدا لاعتمادهما النهائي من وزير الإسكان.

واعتمد محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي لمدينة النجيلة؛ بعد اعتماد الحيز العمراني لها بمساحة حوالي 8000 فدان.

كما اعتمد أيضا تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين؛ بعد أن تمت إضافة مساحة 258 فدانا للحيز العمراني.

وأكد المحافظ، أن اعتماد المخططات الاستراتيجية، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية، واستيعاب الزيادة السكانية، وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة.

من جهتها، أكدت المهندسة أمل عرفة، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن العمل جارٍ أيضا بالمخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء بتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، بما يهدف إليه من تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.