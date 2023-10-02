الألعاب النارية تغطي سماء مطروح عقب إعلان السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية

وسط حالة من السعادة من أبناء مطروح غطت الالعاب النارية سماء المحافظة وارتفعت الإعلام عقب اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لولاية ثالثة وذلك في شارع الاسكندرية بمدينة مرسي مطروح .

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان ، أعضاء الحزب علي قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية .

وأوضح بأن كافة فئات الشعب المطروحي يقف مع الرئيس السيسى الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع بمطروح والقبائل العربية ، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير .

وقد قام حزب حماة الوطن بمطروح بمسيرة بالسيارات شارك فيها امانات المراكز الثمانية احتفالا بالعيد ال50 لانتصارات اكتوير مصحوبة باعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي ، لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير ، في كافة ربوع مصر ، لنبعث رسالة حب وتأييد لفخامة الرئيس السيسي علي ما قدمة من انجازات في كافة المجالات .

بالاضافة الي تنظيم مسيرة باليخوت في البحر كأضخم وأكبر مسيرة حاشدة ، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكافة أطياف المجتمع المطروحي دعماً للرئيس في الانتخابات الرئاسية .

الالعاب النارية والإعلام تغطي سماء مطروح

الالعاب النارية تغطي سماء مطروح