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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم الرئيس السيسي.. مسيرة حاشدة باليخوت في مطروح| شاهد

مسيرة لليخوت بشواطئ
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح

نظم حزب حماة الوطن "أمانة محافظة مطروح" اليوم الإثنين مسيرة بحرية باليخوت والمراكب في البحر للاحتفال بالذكرى ال ٥٠ لانتصارات السادس من أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي، بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح وتفاعل السائحين، لنبعث رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي علي ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

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وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم مسيرة باليخوت والمراكب في البحر احتفالا بالعيد ال50 لانتصارات أكتوبر مصحوبة أعلام مصر والحزب، دعم للرئيس في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، في كافة ربوع مصر.


أشار النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى استعداد أعضاء الحزب لإطلاق أضخم وأكبر مسيرة حاشدة بمطروح بالسيارات عليها إعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكافة أطياف المجتمع المطروحي دعما للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.


وأوضح بأن كافة فئات الشعب المطروحي يقف مع الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع بمطروح والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.


موضحا أن أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بمطروح علي قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبا وقالبا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
مسيرة لليخوت بشواطئ مطروح
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