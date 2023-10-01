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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الـ 67 للبدء في تنفيذ توجيهات الرئيس|تفاصيل

مجلس جامعة مطروح
مجلس جامعة مطروح

أحاط الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أعضاء مجلس جامعة مطروح بأهم ما ورد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات- والذي شهده  رئيس الجمهورية-، ومنه الاهتمام بالموهوبين والنابغين، تعويض الفجوة في التخصصات التي لا تتوافر فرص عمل لخريجيها، زيادة الأعداد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا،.

 

وكذلك  أهمية تضافر جهود جميع منسوبي الجامعات، وأهمية تأصيل القيم لدى الطلاب ليكون لها دور في تأصيل شخصية الطالب والخريج، مع  التأكيد على التعليم المجرد دون محاباة، فالجامعات هي التي تسهم في تكوين شخصية الطالب والخريج، أهمية اضطلاع كل إنسان مصري بدوره في بناء مصر.

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جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح في جلسته السابعة والستين، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي.


ورحب الدكتور مصطفى النجار بمحافظ مطروح والسادة أعضاء المجلس الموقر، مقدما التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تقدم بخالص التهنئة بمناسبة قرب الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي حققها الجيش المصري العظيم، داعيا المولى عز وجل، أن يحقق كل ما يصبو إليه شعبنا من رقي وازدهار، وأن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس  عبد الفتاح السيسي.


وتقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص الشكر إلى الرئيس  السيسي، على ثقته الغالية وتجديد تعيينه كرئيس لجامعة مطروح لفترة ثانية، مشيرا إلى أن جميع المتقدمين لشغل هذا المنصب إنما هم على مستوى شغل هذا المنصب.


ومن جانبه تقدم اللواء خالد شعيب بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى النجار لتجديد تعيينه  رئيسا لجامعة مطروح، مما يساهم في استكمال ما بدأه  من جهد دؤوب وعمل متواصل لرفعة شأن الجامعة واستكمال مسيرتها، وأداء دورها في التعليم الجامعي وخدمة المجتمع على مستوى إقليم مطروح ككل.


وتوجه الدكتور مصطفى النجار بالشكر لأعضاء المجلس  لتنظيمهم ممرا شرفيا له  بمناسبة تجديد الثقة  كرئيس للجامعة.

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث على مد فترة التسجيل المرحلة الدراسات العليا بالجامعة لفصل خريف ۲٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن تنتهي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨.


كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرق الدراسية الثانية والثالثة والخامسة بكلية الطب البيطري بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية بالنسبة للفرقة الخامسة عن دور سبتمبر ٢٠٣٣ للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، ومنح طالب درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر ٢٠٢٣ بعد أداء التدريب الإكلينيكي والتربية العسكرية.


ووافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة النهائية بكلية الآثار واللغات لطالب بقسم الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر ۲۰۲۳ للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، ومنح طالب درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية الرومانية بنظام الساعات المعتمدة دور سبتمبر ۲۰۲۳ للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


ووافق المجلس على منح طالبتين بكلية التربية درجة الماجستير بقسمي المناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى الموافقة على منح عدد من الدبلومات عن فصل الربيع ٢٠٢٢ بنظام الساعات المعتمدة، وتشمل: منح طالبين درجة الدبلوم العام في التربية، منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم، وكذلك منح طالبين درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص تربية خاصة، ومنح طالب درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص مناهج وبرامج تعليم، والموافقة على منح طالب درجة الدبلوم العام لإعداد المعلم في العلوم.


كما وافق المجلس على منح طالب وطالبة بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الإرشاد السياحي والدراسات السياحية بنظام الساعات المعتمدة.


ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بقسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح خمسة طلاب درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك منح ثلاث طالبات درجة الدبلوم الخاص في التربية للطفولة المبكرة تخصص طفل غير عادي بنظام الساعات المعتمدة.


كما وافق المجلس على منح ثلاثة طلاب بكلية التربية الرياضية درجة دبلوم الإدارة الرياضية، فصل الربيع ٢٠٢٣.


وتمت الموافقة على منح اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد لعضوي هيئة تدريس بكليتي الطب البيطري والتربية النوعية.

مجلس جامعة  مطروح
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