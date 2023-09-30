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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح ينظم مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي والاحتفال بذكرى حرب أكتوبر

لافتات حماة وطن لتاييد
لافتات حماة وطن لتاييد الرئيس السيسي

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، عن تنظيم مسيرات ضخمة للاعلان عن تأييد للرئيس السيسي والاحتفال بالذكرى ٥٠ لانتصارات السادس من أكتوبر.

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ومن المقرر ان تبدأ المسيرة من الساعة الخامسة مساء يوم ٢ أكتوبر المقبل، في جميع أنحاء شوارع مدينة مرسي مطروح حتي التجمع بشارع إسكندرية للسير في نقطة التقاء واحدة للتجمعات لتشمل ممثلين من أعضاء الحزب بجميع مراكز محافظة مطروح الثمانية لمسيرة تأييد للرئيس السيسي والاحتفال بالذكرى ٥٠ لانتصارات السادس من أكتوبر.

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح نشر اللافتات والدعاية الانتخابية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بتركيب البنرات المضيئة والبوابات تحت عنوان "كمل مشوارك... الشعب اختارك" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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