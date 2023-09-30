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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماعات مكثفة لتعليم مطروح استعدادا لانطلاق العام الدراسي .. الأحد

اجتماعات مكثفة لتعليم
اجتماعات مكثفة لتعليم مطروح

تكثف مديرية التربية والتعليم بمطروح من استعداداتها لاستقبال الطلاب غدا الأحد مع انطلاق العام الدراسي الجديد.


عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مسئولي التعليم الفني بديوان عام المديرية.

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وتناول مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع مناقشة اللمسات النهائية لانطلاق الدراسة مؤكدا للحضور ضرورة المتابعة الجادة العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي لضمان تحقيق انطلاقة متميزة للقطاع التعليمي بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري بالإدارات التعليمية.


وشدد وكيل الوزارة على مسئولي التعليم الغنى بضرورة تقديم الدعم الفني لمعلمي التعليم الفني من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.


وأشار للحضور بضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني من خلال تكاتف جميع عناصر التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي من موجهين ومعلمين في سبيل إمداد سوق العمل بأيد عاملة ماهرة مدربة قادرة على العمل.


كما عقد إسماعيل جاتو وكيل المديرية اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية


تناول جاتو خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدا الأحد الأول من أكتوبر وضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لمسار العملية التعليمية بالمدارس النائية مترامية الأطراف ومدارس القرى والنجوع في قلب الصحراء والتركيز على  تقييم وقياس مستوي الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

اجتماعات مكثفة لتعليم مطروح
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