تنفيذ 3 طلبات ومنح 50 هدية.. تفاصيل زيارة محافظ مطروح لإحدى قرى الضبعة

التقي محافظ مطروح مع أهالي قرية سواني سمالوس، جنوب الضبعة، بحضور النائب رزق علواني، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وقرية سواني سمالوس.

ورحب الأهالي بزيارة محافظ مطروح للقرية، وأشادوا بما يتم من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية، كما وجهوا برقية شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود بناء الجمهورية الجديدة.

واستمع محافظ مطروح إلى عدد من مطالب أهالي القرية، مشيرا إلى أنه تم ضم القرية ضمن قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة؛ لما ستضمه من مقترح مخطط لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية والتجمعات التابعة، ومنها إنشاء “مجمع خدمات، ومحطة معالجة وتحلية مياه الآبار بطاقة 100م3، وإنشاء نحو 72 بئرا نشويا، ووحدة صحية، ووحدة إسعاف” وغيرها.

وبالنسبة لمطلب رصف الطريق الموصل بين القرية وطريق المطار الضبعة بطول 8.5 كم، أكد محافظ مطروح أنه سيتم الإسراع في دراسة إدراج رصف الطريق ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أو الخطة الاستثمارية للمحافظة للتيسير على أهالي القرية.

كما وجه المحافظ، لكهرباء الساحل بالعلمين، بمعاينة 25 عمودا بأحد تجمعات القرية، لم يتم توصيل الكهرباء إليها، وكذلك التوجيه لمديرية أوقاف مطروح بدراسة مطلب الأهالي بإحلال وتجديد مسجد القرية.

وخلال اللقاء أهدى محافظ مطروح أطفال القرية 50 حقيبة مدرسية بأدواتها المدرسية، وسط فرحة الأطفال.

محافظ مطروح تفقد قرية سواني سمالوس