عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 3 طلبات ومنح 50 هدية.. تفاصيل زيارة محافظ مطروح لإحدى قرى الضبعة

محافظ مطروح تفقد
محافظ مطروح تفقد قرية سواني سمالوس

التقي محافظ مطروح مع أهالي قرية سواني سمالوس، جنوب الضبعة، بحضور النائب رزق علواني، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وقرية سواني سمالوس.

صحة مطروح تعلن الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل المخدرات والدرن

تعرف على استعدادات مدينة مرسى مطروح لاستقبال العام الدراسي الجديد

ورحب الأهالي بزيارة محافظ مطروح للقرية، وأشادوا بما يتم من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية، كما وجهوا برقية شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود بناء الجمهورية الجديدة.

واستمع محافظ مطروح إلى عدد من مطالب أهالي القرية، مشيرا إلى أنه تم ضم القرية ضمن قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة؛ لما ستضمه من مقترح مخطط لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية والتجمعات التابعة، ومنها إنشاء “مجمع خدمات، ومحطة معالجة وتحلية مياه الآبار بطاقة 100م3، وإنشاء نحو 72 بئرا نشويا، ووحدة صحية، ووحدة إسعاف” وغيرها.

وبالنسبة لمطلب رصف الطريق الموصل بين القرية وطريق المطار الضبعة بطول 8.5 كم، أكد محافظ مطروح أنه سيتم الإسراع في دراسة إدراج رصف الطريق ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أو الخطة الاستثمارية للمحافظة للتيسير على أهالي القرية.

كما وجه المحافظ، لكهرباء الساحل بالعلمين، بمعاينة 25 عمودا بأحد تجمعات القرية، لم يتم توصيل الكهرباء إليها، وكذلك التوجيه لمديرية أوقاف مطروح بدراسة مطلب الأهالي بإحلال وتجديد مسجد القرية.

وخلال اللقاء أهدى محافظ مطروح أطفال القرية 50 حقيبة مدرسية بأدواتها المدرسية، وسط فرحة الأطفال.

محافظ مطروح تفقد قرية سواني سمالوس
محافظ مطروح تفقد قرية سواني سمالوس
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

كريستو أسياسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

للتخلص من صداع الدولار .. البنك المركزي يحضر مفاجأة اقتصادية كبرى

ضربته بالشيشة.. فضيحة جديدة لـ سعد الصغير مع برلنتي في ملهى ليلي

حكومة ومحاكمة.. طلبات عاجلة من 300 ضابط سوداني متقاعد للبرهان

قمر الذرة.. البدر العملاق الأخير خلال العام| لا تفوت فرصة مشاهدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ